Apple Watch допомогли спіймати злочинця: як це сталося

Ми неодноразово чули про те, що смарт-годинники Appla Watch рятували людські життя. Тепер же стало відомо, що за допомогою цього популярного гаджета вдалося спіймати злочинця. Розповідаємо, як це стало можливим.

Apple Watch дозволили поліцейським виявити місце розташування злочинця. Як пише MacMagazine, серед інших речей, викрадених з дому потерпілого від збройного пограбування в Ріу-Гранді-ду-Сул, був і "яблучний" смарт-годинник. Злодій просто не розібрався в його роботі, що і стало його фатальною помилкою.

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Зловмисники просто не дали собі раду з гаджетом. Вони не вимкнули смарт-годинник, чим і скористалася поліція. За допомогою функції "Локатор" правоохоронні органи дізналися точну адресу одного з підозрюваних в абсолютно іншій від місця крадіжки частині міста. В його будинку знайшли також і інші викрадені речі, крім форми бразильської армії. Потерпілий упізнав злочинця, в результаті чого той був заарештований.



Смарт-годинник Apple Watch допомог виявити злодія

Модель смарт-годинника у поліцейському звіті не згадується, але це повинні бути Apple Watch з можливістю під'єднання до стільникового зв'язку, що і дозволило відстежити їх місце розташування. За допомогою програми "Локатор" можна з великою точністю визначати розташування гаджетів Apple.

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