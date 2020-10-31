Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Apple втратила 100 мільярдів доларів через iPhone 12

  • 8
iPhone 12 - фото 1
iPhone 12 / barnews

Серія смартфонів Apple iPhone 12 надійшла в продаж рівно тиждень тому, при цьому смартфони з'явилися в продажі пізніше, ніж зазвичай, що призвело до різкого падіння продажів iPhone за підсумками кварталу.

Акції компанії з Купертіно впали більш ніж на 5% після публікації фінансового звіту. Це призвело до падіння ринкової вартості компанії на 100 мільярдів доларів. Нагадаємо, протягом довгих років Apple регулярно випускала нові iPhone у вересні. Але через тривалу пандемію коронавірусу компанії довелося відкласти випуск нових смартфонів на місяць.

І ще: Блогер назвав головний недолік безпровідної зарядки Apple MagSafe

Попри те, що продажі комп'ютерів Mac і навушників AirPods за цей період зросли, а загальний дохід і прибуток перевершили очікування, продажі iPhone впали на 20,7% до 26,4 млрд доларів.

Глава Apple Тім Кук заявив, що "5G – це можливість, яка випадає раз на десятиліття. І ми дуже раді появі iPhone 12 на ринку саме в цей момент. Те, що ми спостерігаємо на початку перших п'яти днів, вселяє в нас велику впевненість в те, що Китай повернеться до зростання в цьому кварталі".

Тім Кук - фото 432956
Тім Кук

Це цікаво: Xiaomi і Samsung поглузували над компанією Apple опісля презентації iPhone 12

Джерело: gizmochina
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 609
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 1633
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2612824
Загрузка...
Новини