Apple втратила 100 мільярдів доларів через iPhone 12

Серія смартфонів Apple iPhone 12 надійшла в продаж рівно тиждень тому, при цьому смартфони з'явилися в продажі пізніше, ніж зазвичай, що призвело до різкого падіння продажів iPhone за підсумками кварталу.

Акції компанії з Купертіно впали більш ніж на 5% після публікації фінансового звіту. Це призвело до падіння ринкової вартості компанії на 100 мільярдів доларів. Нагадаємо, протягом довгих років Apple регулярно випускала нові iPhone у вересні. Але через тривалу пандемію коронавірусу компанії довелося відкласти випуск нових смартфонів на місяць.

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Попри те, що продажі комп'ютерів Mac і навушників AirPods за цей період зросли, а загальний дохід і прибуток перевершили очікування, продажі iPhone впали на 20,7% до 26,4 млрд доларів.

Глава Apple Тім Кук заявив, що "5G – це можливість, яка випадає раз на десятиліття. І ми дуже раді появі iPhone 12 на ринку саме в цей момент. Те, що ми спостерігаємо на початку перших п'яти днів, вселяє в нас велику впевненість в те, що Китай повернеться до зростання в цьому кварталі".

Тім Кук

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