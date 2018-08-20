Apple видаляє тисячі додатків з азартними іграми

Після звинувачень у бездіяльності, Apple видаляє кілька тисяч нелегальних програм з китайського App Store.

Apple вилучає 25000 нелегальних програм з азартними іграми з App Store в Китаї. Причиною стали попередні звинувачення Apple з боку китайської преси, мовляв виробник не стежить за тим, щоб фільтрувати і банити нелегальний контент.

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"Компанія Apple сама встановила правила для додатків в своєму онлайн-магазині, але не дотримується їх, що призвело до поширення фіктивних лотерейних додатків і нелегальних азартних ігор", – повідомив CCTV.

Apple видаляє азартні ігри з китайського App Store

В Apple же не підтвердили скільки саме додатків вони видалили, але зі звинуваченнями погодилися: "Додатки з азартними іграми заборонені в App Store у Китаї. Ми вже прибрали багато додатків і розробників, які намагалися поширювати нелегальні ігрові програми в нашому App Store".

Державні ЗМІ Китаю вважають, що через подібні додатки ошукані люди втрачають багато грошей.

Китайський ринок є одним з найбільших і важливих для Apple. Згідно WSJ, App Store пропонує близько 1,8 мільйона додатків в Китаї, і якщо Apple дійсно видалить 25000 з них, загальна кількість скоротиться на 1,4%.

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