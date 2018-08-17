Apple до кінця року представить новий MacBook Air, – ЗМІ

Джерело з Тайваню повідомляє, що Apple готується до презентації нового MacBook Air у вересні або жовтні. Такий прогноз зробили дослідники тайванської фірми TrendForce.

Джерелу стало відомо, що в кінці 2018 року поставки тайванської компанії Quanta Computer виростуть до 10 мільйонів одиниць, що набагато більше, ніж в інші періоди. На думку аналітиків, таке зростання виробництва пов'язане з появою нової моделі ноутбука Apple. Ймовірно, новий ноутбук оснастять Retina-дисплеєм, відмовившись від застарілої матриці MacBook Air минулих років.

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Нинішній MacBook Air як і раніше є дуже популярною моделлю, хоча за останні три роки не відбулося суттєвої модернізації гаджета.

MacBook Air 2018 ймовірно представлять цієї осені

Крім нового MacBook Air, у вересні або жовтні Apple може також показати iPad Pro з Face ID, а також оновлені iMac і Mac mini. Детальні технічні характеристики цих моделей невідомі. Також сумнівно, що Apple вирішила представити новий MacBook Air на своєму вересневому заході.

Додамо, що аналітик Bloomberg Марк Гурман і інсайдер Мін Чи Куо очікують виходу нового ноутбука Apple початкового рівня вартістю у 999 доларів в кінці цього року. Діагональ дисплея складе 13 дюймів. Однак в цих прогнозах не згадується MacBook Air.

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