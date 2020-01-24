Apple випустила трейлер нового сезону шоу Carpool Karaoke: The Series

Компанія Apple поділилася у мережі трейлером третього сезону шоу "Carpool Karaoke: The Series". Це свідчить про те, що скоро прихильники Джеймса Кордена зможуть знову насолоджуватися улюбленим шоу з не менш улюбленим ведучим.

Шоу "Carpool Karaoke" дебютувало на платформі Apple Music у серпні 2017 року. Тепер воно є безкоштовним у додатку Apple TV.

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Ведучий шоу – американський комік Джеймс Корден. У кожному епізоді Apple збирає кілька знаменитостей у машині і вони дорогою співають різні пісні.

У третьому сезоні "Carpool Karaoke" взяли участь співачка Kesha, актор Фред Армісен, гурт Weezer, стендап-комік Джей Лено, співак Сіл, актори серіалу "Дуже дивні справи" й інші знаменитості.

Дивіться трейлер нового сезону шоу Carpool Karaoke:

Нові епізоди "Carpool Karaoke: The Series" виходитимуть щоп'ятниці починаючи з 24 січня.

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