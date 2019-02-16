Apple випустила милу рекламу портретного режиму на iPhone XR

Компанія Apple продовжує тішити своїми рекламними роликами. Цього разу героєм нового відео став iPhone XR, а точніше – його камера.

Виробник вирішив нагадати користувачам і потенційним покупцям про фотографічні здібності 6,1-дюймового смартфона. Деякі користувачі мережі вважають цю рекламу дуже милою, і ось чому.

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У новому відео Apple розповідає про можливості налаштувати боке – розмиття заднього фону, особливо актуальне при зйомці портретів.

Героїні відео – дві турботливі матусі, які обговорюють нещодавно зроблену фотографію їхніх синів. Між ними виникає конфлікт, адже син однієї з них перебуває на другому плані, і через сильне розмиття заднього фону його практично не видно. Чим закінчилася суперечка двох мам, можна подивитися на самому ролику:

На думку Apple, цей режим дозволяє створювати абсолютно унікальні фото. Адже з однієї фотографії, по суті, можна робити відразу дві: спільну світлину двох дітей, або ідеальний портрет одного з них.

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