Apple пасе задніх: рейтинг лідерів мобільного ринку у 2019 році

Авторитетна консалтингова компанія Gartner представила оновлений рейтинг компаній, які продали найбільше смартфонів у поточному році. Попри незначне скорочення загальносвітового темпу продажів, всі лідери рейтингу зуміли продати значну кількість пристроїв.

За даними аналітиків, лідером за підсумками трьох кварталів 2019 року стала південнокорейська компанія Samsung з показником 79,05 мільйона проданих пристроїв – на 1,5% більше, ніж за той же період минулого року. Сумарна частка вендора на мобільному ринку склала 20,4%.

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Другу сходинку посіла HUAWEI, що реалізувала 65 мільйонів смартфонів. Попри санкції з боку уряду США, смартфони компанії завоювали 17% усіх світових поставок гаджетів, збільшивши темп у порівнянні з 2018. На третьому місці – американська компанія Apple, яка продемонструвала відчутний спад продажів. За звітний період виробник реалізував на 5 мільйонів апаратів менше, ніж у минулому році.

Четверту сходинку лідерів ринку посіла Xiaomi з результатом у 32,27 мільйона проданих пристроїв і ринковою часткою 8,3% проти 8,5% у попередньому році. Замикає п'ятірку лідерів компанія OPPO, яка продала 30,8 мільйона гаджетів.

Усього, за даними аналітиків, за третій квартал 2019 року було реалізовано 387 477 200 смартфонів. Згідно зі статистикою Gartner, найбільшу перевагу протягом року покупці віддавали апаратам середнього цінового сегмента.

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