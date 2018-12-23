Apple відродить iPad mini у 2019 році

Компанія Apple в першій половині 2019 року планує випустити наступне покоління компактного планшета iPad mini.

За повідомленням джерел з виробничого ланцюжка Apple, масове виробництво iPad mini розпочнеться в кінці грудня. Apple спробує таким чином впоратися із загальним зниженням продажів своїх планшетів.

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Apple не оновлювала 7,9-дюймовий компактний планшет з 2015 року. Тільки в березні 2017 на нього була знижена ціна до 399 доларів за модель з 128 ГБ. Згідно з більш ранніми чутками, iPad mini 5 отримає здешевлений дисплей і оновлений процесор.

Ті ж китайські джерела також повідомили про очікуваний випуск нового недорого iPad. Замість 9.7-дюймової моделі буде представлена ​​10-дюймова з більш тонкими рамками дисплея. Ціна повинна залишитися незмінною.

Apple відродить iPad mini у 2019 році

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