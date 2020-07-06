Apple відмовилася ремонтувати застарілі MacBook: названа причина

Застарілі продукти Apple більше не мають права на апаратне обслуговування. Це означає, що 15-дюймові моделі Retina ‌MacBook Pro‌ з середини 2012 року, для яких потрібна батарея або інший ремонт, більше не будуть прийматися Apple.

Єдині альтернативи – слідувати одному з численних посібників з ремонту iFixit або робити запити в незалежну ремонтну майстерню, хоча багато хто не використовують офіційні запчастини Apple.

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Коли на WWDC 2012 був представлений MacBook Pro з дисплеєм Retina, керівник Apple з маркетингу Філ Шиллер назвав його проривом у розробці дисплеїв і заявив, що ніколи не було такого чудового ноутбука.

Крім того, що він був першим MacBook Pro з дисплеєм Retina, модель 2012 року мала значно тонший дизайн, ніж попередні моделі. Це стало можливим завдяки видаленню Apple вбудованого порту Ethernet і дисководу оптичних дисків для CD/DVD. Однак у ньому як і раніше присутні пара портів Thunderbolt і USB-A, порт HDMI і слот для SD-карти.

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