Apple створить платформу для взаємодії з поліцією

Apple планує запустити окремий портал, за допомогою якого поліція буде запитувати у компанії дані користувачів.

Про це стало відомо з листа віце-президента Apple Кейта Адамса, адресованого сенатору-демократу від штату Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу. Відзначається, що сервіс може запрацювати до кінця 2018 року.

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У листі зазначено, що торік Apple відповіла на 14 тисяч офіційних запитів від правоохоронних органів, що стосуються даних користувачів, наприклад, що зберігаються в хмарному сервісі iCloud. На найтерміновіші з них компанія відповідала протягом 20 хвилин незалежно від часу доби, і, якщо раніше запити узгоджувалися електронною поштою, в майбутньому такі обговорення будуть вестися вже на новій платформі.

Apple буде співпрацювати з поліцією / itc

Крім цього, компанія підготувала 1 тис. співробітників поліції стосовно запитів про отримання призначених для користувача даних від компанії – їм розповіли, на які запити Apple готова надати інформацію і як її отримати.

Надалі IT-гігант має намір регулярно навчати співробітників поліції з різних країн, а також створити навчальний онлайн-курс і навіть сформувати команду тренерів. Крім того, онлайн-інструмент для поліції планують зробити доступним на різних мовах.

Наостанок зазначимо, що в Apple відмовилися коментувати інформацію про створення такої платформи.

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