Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Apple створить платформу для взаємодії з поліцією

  • 14
Apple запустить окремий портал - фото 1
Apple запустить окремий портал / TechSpot

Apple планує запустити окремий портал, за допомогою якого поліція буде запитувати у компанії дані користувачів.

Про це стало відомо з листа віце-президента Apple Кейта Адамса, адресованого сенатору-демократу від штату Род-Айленд Шелдону Уайтхаусу. Відзначається, що сервіс може запрацювати до кінця 2018 року.

І ще: Скільки буде коштувати новий бюджетний iPhone

У листі зазначено, що торік Apple відповіла на 14 тисяч офіційних запитів від правоохоронних органів, що стосуються даних користувачів, наприклад, що зберігаються в хмарному сервісі iCloud. На найтерміновіші з них компанія відповідала протягом 20 хвилин незалежно від часу доби, і, якщо раніше запити узгоджувалися електронною поштою, в майбутньому такі обговорення будуть вестися вже на новій платформі.

Apple буде співпрацювати з поліцією - фото 274859
Apple буде співпрацювати з поліцією / itc

Крім цього, компанія підготувала 1 тис. співробітників поліції стосовно запитів про отримання призначених для користувача даних від компанії – їм розповіли, на які запити Apple готова надати інформацію і як її отримати.

Надалі IT-гігант має намір регулярно навчати співробітників поліції з різних країн, а також створити навчальний онлайн-курс і навіть сформувати команду тренерів. Крім того, онлайн-інструмент для поліції планують зробити доступним на різних мовах.

Наостанок зазначимо, що в Apple відмовилися коментувати інформацію про створення такої платформи.

Читайте також: Apple обіцяє безкоштовно відремонтувати браковані iPhone

Джерело: Reuters
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
  • 15:17, 04 вересня
  • 496
Як правильно варити гречку: прості поради
  • 15:22, 07 вересня
  • 261
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 488868
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple