Apple розповіла, які підводні камені у технології MagSafe: не все так однозначно

Попри активне просування аксесуара MagSafe для своїх смартфонів, незабаром після початку продажів новинки, Apple попередила користувачів про деякі неочевидні особливості фірмової зарядки. Виявляється, є низка умов, про які під час презентації не згадали.

На офіційному сайті бренду вже з'явилася інструкція, в якій перераховані умови використання MagSafe.

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Під детальним описом процесу під'єднання MagSafe до мережі та смартфону Apple перерахувала цілу низку обмежень, яких повинен дотримуватися власник аксесуара.

Так, перш ніж помістити iPhone на зарядний пристрій, необхідно переконатися, що між смартфоном і зарядкою немає жодних сторонніх предметів і сміття.

Крім того, користувачам рекомендується зняти з пристрою чохол – як виняток згадуються лише фірмові аксесуари Apple з підтримкою MagSafe.

Крім того, у разі носіння пластикових карт між чохлом і смартфоном їх потрібно витягти перед "дозаправкою", а також зняти шкіряний магнітний гаманець iPhone Leather Wallet.

Також компанія попередила, що, як і у випадку з іншими бездротовими зарядними пристроями, iPhone і MagSafe можуть нагріватися під час зарядки. У цьому випадку програмне забезпечення смартфона зупинятиме процес при наборі 80% місткості акумулятора і продовжувати його лише після зниження температури.

А ще компанія нагадала, що при одночасному використанні MagSafe і провідного зарядного пристрою, iPhone заряджатиметься тільки через порт Lightning, а MagSafe буде вимкнений.

Ми ж нагадаємо, що саме MagSafe дозволяє досягнути швидкої безпровідної зарядки до 15 Вт. Інші аксесуари "заправляють" iPhone з потужністю 7,5 Вт.

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