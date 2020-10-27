На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Apple розповіла, які підводні камені у технології MagSafe: не все так однозначно
-
- 7
Попри активне просування аксесуара MagSafe для своїх смартфонів, незабаром після початку продажів новинки, Apple попередила користувачів про деякі неочевидні особливості фірмової зарядки. Виявляється, є низка умов, про які під час презентації не згадали.
На офіційному сайті бренду вже з'явилася інструкція, в якій перераховані умови використання MagSafe.
Це цікаво: Блогер порівняв реальну автономність останніх поколінь iPhone: хто у ТОПі?
Під детальним описом процесу під'єднання MagSafe до мережі та смартфону Apple перерахувала цілу низку обмежень, яких повинен дотримуватися власник аксесуара.
Так, перш ніж помістити iPhone на зарядний пристрій, необхідно переконатися, що між смартфоном і зарядкою немає жодних сторонніх предметів і сміття.
Крім того, користувачам рекомендується зняти з пристрою чохол – як виняток згадуються лише фірмові аксесуари Apple з підтримкою MagSafe.
Крім того, у разі носіння пластикових карт між чохлом і смартфоном їх потрібно витягти перед "дозаправкою", а також зняти шкіряний магнітний гаманець iPhone Leather Wallet.
Також компанія попередила, що, як і у випадку з іншими бездротовими зарядними пристроями, iPhone і MagSafe можуть нагріватися під час зарядки. У цьому випадку програмне забезпечення смартфона зупинятиме процес при наборі 80% місткості акумулятора і продовжувати його лише після зниження температури.
А ще компанія нагадала, що при одночасному використанні MagSafe і провідного зарядного пристрою, iPhone заряджатиметься тільки через порт Lightning, а MagSafe буде вимкнений.
Ми ж нагадаємо, що саме MagSafe дозволяє досягнути швидкої безпровідної зарядки до 15 Вт. Інші аксесуари "заправляють" iPhone з потужністю 7,5 Вт.
Читайте також: Редакторка Wall Street Journal розкритикувала технологію Apple MagSafe
-
22:01ШАХТАР ▶ ІНТЕР без голів: огляд напруженого матчу Ліги Чемпіонів 2020
-
21:56Ювелір створив перстень з рекордною кількістю діамантів: фотофакт
-
21:43Netflix знімає серіал за серією ігор Assassin's Creed
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами
-
21:23YouTube запустив нові функції в додатку: що змінилося
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:1528 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Кайлі Дженнер у перуці вразила схожістю з матір'ю
-
20:42У мережі показали перші офіційні фото нової Бетвумен у костюмі
-
20:23Астрологи назвали "дурні" знаки Зодіаку серед чоловіків
-
20:14Вибори мера Києва: Сергій Притула прокоментував свою поразку і привітав Кличка
-
20:00Мій чоловік, моя жінка 11, 12 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
19:50ТОП 3 культові гри на ігрові приставки Xbox і Playstation
-
19:40ШАХТАР ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:33Син Уми Турман зніметься у серіалі Дивні дива
-
19:22Кіану Рівз кардинально змінив зовнішність: помолодшав на кілька років
-
19:14Apple розповіла, які підводні камені у технології MagSafe: не все так однозначно
-
18:58Голос кохання: вийшов український трейлер фільму за мотивами біографії Селін Діон
-
18:46Північне небо: дивіться трейлер нового фільму з Джорджем Клуні
-
18:35Дієтологи назвали найгірший продукт для перекусу
-
18:21Instagram змінив правила публікації фото з оголеним тілом
-
18:155 ознак того, що ви подобаєтесь людині: від доторків до дратівливості
-
18:05Гороскоп на 28 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Пояс на пальто: як носити головний тренд листопада
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами
-
19:40ШАХТАР ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
18:155 ознак того, що ви подобаєтесь людині: від доторків до дратівливості
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша інстадіва планети Демі Роуз: фото 18+
-
14:15Наскільки ви ревниві: швидкий тест
-
11:51В Україні хочуть обмежити пересування дизельних авто: у якому місті заборонять в'їзд машин
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 жовтня
-
07:49Як зміниться графік роботи після пандемії: дослідження від Microsoft
- 26 жовтня
-
20:20Як розбурхати своє інтимне життя: незвичайні поради для сексу від домінантки (18+)
-
17:15Психологічний тест у картинці: що хоче сказати ваша підсвідомість
-
14:24ТОП-10 автомобілів, на яких їздять найагресивніші водії
-
12:23Місцеві вибори 2020: результати голосування у великих містах за екзитполами
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 жовтня
-
08:25Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дев'ятому випуску (відео)
-
07:19Погода в Україні 26 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 25 жовтня
-
21:55Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
-
20:44Хто стане мером у Києві, Львові, Одесі та Харкові: перші результати екзитполів
-
19:21Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:23Голосування на лавках та між матрацами: добірка епічних кабінок на місцевих виборах 2020
-
12:17ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?
-
09:35Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня
-
08:46Учені назвали найбезпечніший і найкорисніший вид спорту
- 24 жовтня
-
21:21Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем