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Apple реалізувала обмін повідомленнями через супутниковий зв’язок без звичного інтернету
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Американська корпорація Apple реалізувала в операційній системі iOS 18 обмін смс-повідомленнями й текстовими повідомленнями в iMessage через супутниковий зв’язок, що працює в умовах відсутності традиційного доступу до інтернету.
Презентація відбулася в межах щорічної презентаційної події компанії Worldwide Developers Conference. Про це повідомило The Verge.
До слова: Apple знову всіх вразила: які iPhone оновлять до нової iOS 18 зі штучним інтелектом
Невдовзі власники останніх моделей iPhone зможуть планувати надсилання повідомлень та відповіді, що містять емодзі. Разом із цим користувачі отримають нові ефекти для повідомлень, а також розширення форматування тексту повідомлень: виділення жирним шрифтом, підкресленням, закресленням та курсивом.
Функція буде доступна на iPhone 14 і новіших, коли їх власники оновлять операційну систему до iOS 18, – повідомили під час презентації.
Надсилання повідомлень підтримуватиме протокол Rich Communication Services (RCS), що забезпечує пересилання мультимедійного контенту.
За даними виданя, в iOS 18 компанія Apple реалізувала новий і більш настроюваний Центр керування.
Зокрема, користувачі зможуть вільного розміщення піктограми програм на головному екрані, а також блокувати оновлення окремих програм на випадок, якщо смартфоном буде користуватися хтось інший, окрім власника.
Також змінили дизайн програми "Фотографії" та додали новий ігровий режим для iPhone, що мінімізує фонову активність для оптимізації ігрового процесу.
Головною новацією презентації стало розгортання низки нових функцій на основі штучного інтелекту у програмах в iOS 18. Зокрема йдеться про можливість створення резюме з отримуваниз електронних листів та підготовку відповідей на них. Користувачі пристроїв з iOS 18 також зможуть створювати свої власні емодзі, даючи текстові підказки Genmoji, та генерувати зображення в Image Playground.
В нову операційну систему від Apple додали багато нових функцій:
Система iOS 18 має нові функції, які додали з урахуванням запитів та уподобань користувачів. Що буде в новій системі:
- Hide an App: будь-який додаток може бути захищеним паролем або за допомогою FaceID. Також з'явиться можливість приховувати додатки.
- Зміна кольору та місця розташування кнопок.
- Форматування тексту та ефекти для тексту в iMessage.
- Таймер для повідомлень, які відправляє користувач, та реакції на чужі повідомлення.
- Ігровий режим на пристрої та вбудована мінімізація фонових процесів для більшого комфорту гри.
- Оновлення інтерфейсу та управління фотогалереєю.
- Вбудована Siri тепер може відповісти на дзвінок, отримавши у якості дозволу кивок у AIrPods.
- Смішно, але факт: на IPad нарешті зʼявиться калькулятор. Впродовж 14 років такої функції не було.
Цікаво: Відбулась презентація оновленого iOS 18 від Apple: що змінилось
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