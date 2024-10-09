Apple представила три надзвичайно яскраві кольори iPhone 17 Pro

Компанія Apple вибрала декілька яскравих кольорів для моделей iPhone 16. Але новий витік інформації натякає на нестандартні барви для iPhone Pro наступного року.

За словами джерела інформації Majin Bu, вибір кольорів для iPhone 17 Pro може включати бірюзовий титан, зелений титан і темно-зелений титан. Про це пише Gizmochina.

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Однак варто відзначити, що Apple зазвичай не використовує яскраві кольорові гами для своїх моделей iPhone Pro, що робить цю новину особливо цікавою.

Також ходять чутки, що моделі iPhone 17 Pro отримають нову кнопку, яка може замінити кнопку дії та кнопки регулювання гучності. Що стосується камер, то iPhone 17 Pro Max стане першим iPhone із трьома камерами на 48 Мп.

iPhone 17 Pro

Лінійка iPhone 17 може містити модель Air або Slim, яка отримає частоту оновлення 120 Гц.

З точки зору продуктивності, Apple, швидше за все, зосередиться на більш просунутих функціях штучного інтелекту та запакує чіпсет, який зможе впоратися з робочим навантаженням. Також, за чутками, телефони мають 12 ГБ оперативної пам’яті, що знову ж таки має вирішальне значення для більш розширених функцій ШІ.

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