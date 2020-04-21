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Apple представила коліщатка для комп'ютера, які дорожче, ніж iPhone 11

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Apple представила коліщатка для комп'ютера, які дорожче, ніж iPhone 11 - фото 1

Компанія Apple запустила в продаж коліщатка для стаціонарного комп'ютера Mac Pro, який вийшов у 2019 році. Нові аксесуари коштують більше, ніж iPhone 11.

Як відомо, багато хто вважає, що ці аксесуари є вкрай нішевими і рішення Apple продавати їх окремо за завищеною ціною у 1,5 раза просто неприпустимо. Раніше їх можна було придбати тільки при оформленні замовлення в складі кастомної конфігурації Mac Pro. В цьому випадку їхня вартість становила і досі становить 399 доларів.

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Apple представила коліщатка для комп'ютера, які дорожче, ніж iPhone 11 - фото 399237

Тепер же Apple пропонує докупити комплект тим, хто придбав дорогий комп'ютер без коліс, намагаючись зробити системний блок мобільнішим за 699 ​​доларів.

Колеса і ніжки виконані з нержавіючої сталі. Комплект поставляється з чотирма відповідними кріпленнями: чотири колеса і чотири ніжки. Вони дуже прості у монтуванні, але Apple говорить, що для інсталяції знадобляться додаткові інструменти для їхнього кріплень.

Apple представила коліщатка для комп'ютера, які дорожче, ніж iPhone 11 - фото 399238

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Джерело: apple
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