Apple працює над iPhone з Touch ID під дисплеєм

Apple працює над технологією підекранного сканера відбитків пальців, ця функція може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року.

Повідомляється, що нова функція вже тестується як всередині компанії, так і серед зарубіжних постачальників, і може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року.

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"Постачальники змогли інтегрувати технологію в iPhone, однак компанії поки не вдалося налагодити її масове виробництво", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що на початку серпня схожим прогнозом поділився аналітик Мін-Чі Куо. Однак він запевняє, що Apple не зможе оснастити iPhone 2020 року підекранним Touch ID. Протягом наступних 17 місяців Apple має намір вирішити безліч технічних проблем, щоб надати користувачам пристрої більш високого рівня.

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