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Apple працює над iPhone з Touch ID під дисплеєм

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В iPhone з'являться підекранний сканер відбитків пальців - фото 1
В iPhone з'являться підекранний сканер відбитків пальців / unian

Apple працює над технологією підекранного сканера відбитків пальців, ця функція може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року.

Повідомляється, що нова функція вже тестується як всередині компанії, так і серед зарубіжних постачальників, і може з'явитися в лінійці iPhone 2020 року.

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"Постачальники змогли інтегрувати технологію в iPhone, однак компанії поки не вдалося налагодити її масове виробництво", – йдеться в повідомленні.

Apple працює над iPhone з Touch ID під дисплеєм - фото 352775

Відзначимо, що на початку серпня схожим прогнозом поділився аналітик Мін-Чі Куо. Однак він запевняє, що Apple не зможе оснастити iPhone 2020 року підекранним Touch ID. Протягом наступних 17 місяців Apple має намір вирішити безліч технічних проблем, щоб надати користувачам пристрої більш високого рівня.

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Джерело: bloomberg
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