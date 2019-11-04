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Apple позбавить інтернету старі моделі iPhone

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Apple позбавить інтернету старі моделі iPhone - фото 1

Компанія Apple попередила користувачів застарілих iPhone і iPad, що якщо вони не оновлять свої пристрої до останньої версії програмного забезпечення iOS, то залишаться без доступу в інтернет.

У компанії стверджують, що перевстановлення програмного забезпечення необхідна, оскільки приблизно кожні 19 років на GPS-пристроях відбувається скидання і оновлення. Це робиться для точного вимірювання часу і дати.

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Загроза стосується власників гаджетів, вироблених до 2012 року.

Apple позбавить інтернету старі моделі iPhone - фото 365791

Якщо оновлення не відбулося до півночі 3 листопада за Гринвічем (2:00 4 листопада за Києвом), то доведеться виконувати резервне копіювання і відновлення за допомогою комп'ютера.

Номер оновленої версії програмного забезпечення повинен бути 10.3.4 або 9.3.6, в залежності від моделі пристрою.

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Джерело: cnn
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