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Apple показала найкращі фото, зняті на iPhone

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Найкращі фото, зроблені на iPhone - фото 1
Найкращі фото, зроблені на iPhone

Компанія Apple оголосила результати власного конкурсу мобільної фотографії. У період з 22 січня по 7 лютого кожен охочий власник "яблучного" смартфона міг взяти участь в активності, опублікувавши фотографію в соціальній мережі з хештегом #ShotOniPhone.

Скільки було подано робіт – не повідомляється, але в підсумку компанія вибрала 10 найкращих фотографій.

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Більшість переможців конкурсу родом зі США. Вони робили знімки на останній iPhone XS або iPhone XS Max. Але є серед номінантів і власники старіших моделей, у тому числі iPhone 8 Plus і iPhone 7. За умовами акції, знімки переможців будуть використовуватися Apple у рекламних цілях у рамках проекту Shot on iPhone. Фотографії розмістять на білбордах, у фірмових магазинах компанії та в інтернеті.

"Власники iPhone з усього світу поділилися своїми найкращими фотографіями для Shot on iPhone Challenge, запам'ятовуючи чудові моменти з найпопулярнішою у світі камерою. 10 відібраних переможців будуть показані на білбордах в деяких містах, у роздрібних магазинах Apple та в інтернеті. Знімки переможців були зроблені на різні моделі, від iPhone XS Max до iPhone 7, демонструючи високу якість камер у всієї лінійки", – йдеться на сайті Apple.

Дивіться найкращі фото, зроблені на камери iPhone:

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Apple показала найкращі фото, зняті на iPhone - фото 310236

Спочатку корпорація заявила, що переможці конкурсу не отримають жодного грошового призу, але пізніше вона змінила своє рішення, пообіцявши відповідну винагороду за роботи. Всі знімки доступні в оригінальних розмірах з коментарями суддів на сайті компанії.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому також були названі переможці щорічного конкурсу мобільного фотографії Mobile Photography Awards.

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Джерело: 9to5mac
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