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MARUV 8 березня

Apple планує випускати власні банківські картки

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Apple готує до випуску свої картки - фото 1
Apple готує до випуску свої картки / Finmedia

Компанія Apple вирішила запровадити нові функції у свою платіжну систему. Для цього "яблучна" корпорація спільно з банком Goldman Sachs випустить власні кредитні картки, які працюватимуть за підтримки MasterСard.

Власникам не будуть доступні якісь особливі привілеї, крім підвищеного кешбеку на товари Apple. Повернення коштів з інших покупок буде складати скромні 2%.

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Однак, творці розраховують, що карта стане популярною серед користувачів iPhone. Вона буде вбудована у додаток Wallet, який може контролювати бюджет, повідомляючи про зайві витрати.

Також користувач буде отримувати нагадування про своєчасне погашення банківської заборгованості.

Повідомляється, що нову послугу почнуть тестувати незабаром. Офіційний запуск карт запланований на кінець цього року.

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Джерело: Reuters
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