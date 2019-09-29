Apple планує показувати свої фільми в кінотеатрах перед виходом на Apple TV +

Американська компанія Apple збирається показувати фільми власного виробництва в кінотеатрах до їхньої прем'єри на Apple TV+.

Як відомо, компанія Apple вже веде переговори з мережами кінотеатрів і представниками індустрії кіно. Допомагає їй у цьому колишній топменеджер IMAX Грег Фостер, якого призначили на посаду консультанта. Виробник iPhone розраховує, що традиційний прокат дозволить залучити до створення фільмів відомих режисерів і продюсерів.

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Як відзначають журналісти, Apple спробує вибудувати з кінопрокатниками м'якші стосунки, ніж Netflix. Останній наполягає, щоб його фільми виходили в кінотеатрах одночасно з їхньою прем'єрою на стрімінговому сервісі. Така стратегія не подобається багатьом кінопрокатникам.

Першою картиною Apple, яку покажуть в кінотеатрах, може стати фільм Софії Копполи "На скелях" (On the Rocks) з Біллом Мюрреєм в одній з ролей. Apple планує випустити стрічку в середині 2020 року, можливо, після прем'єри на Каннському кінофестивалі.

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