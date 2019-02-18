Apple планує оновити дизайн MacBook Pro

Очікується, що компанія Apple планує в 2019 році змінити вигляд MacBook Pro, зокрема, збільшивши діагональ екрану гаджета. Ноутбук 2019 року отримає екран на 16,5 дюймів.

Таке рішення зробить MacBook Pro 2019 року ноутбуком з найбільшим екраном в лінійці Mac, оскільки 17-дюймові моделі перестали продаватися у 2012 році.

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Повідомлення про абсолютне оновлення дизайну здається трохи дивним, оскільки Apple випустила перші моделі з Touch Bar тільки в кінці 2016 року, більш ніж через чотири роки після появи попередніх моделей Retina. З іншого боку, цей дизайн не став широко популярним, оскільки клавіатура піддалася критиці як по відчуттях, так і по надійності.

MacBook Pro 2019 матиме найбільшу діагональ у лінійці

Компанія Apple налаштовувала клавіатуру при кожному оновленні, але очікується, що новому поколінню MacBook Pro може знадобитися більш комплексне рішення.

Повідомляється, що Apple випустить оновлений Mac Pro, який можна буде відносно легко оновлювати. Плюс, "яблучна" корпорація має намір повернуться до виробництва професійних моніторів – Apple працює над 31.6-дюймовою моделлю з роздільною здатністю у 6K.

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