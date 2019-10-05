Apple планує наростити виробництво iPhone 11

Покупців по всьому світу все більше цікавлять iPhone 11 і iPhone 11 Pro.

Корпорація Apple планує збільшити виробництво телефонів нової лінійки iPhone 11 на 10% або на 8 мільйонів штук.

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Таке рішення, за даними японського ділового видання, в Apple прийняли через високий попит на нові айфони, що надійшли в продаж у другій половині вересня.

За повідомленнями Nikkei, покупців цікавлять перш за все iPhone 11 і iPhone 11 Pro. У той час як, iPhone 11 Pro Max – найдорожчий в лінійці – користується трохи меншим попитом. Якщо Apple втілить план, то телефонів з нової лінійки буде вироблено більше, ніж айфонів попередньої серії, що надійшли в продаж у 2018 році.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Раніше компанія Apple попередила користувачів про проблему безпеки в новій iOS 13, яка зачіпає сторонні клавіатурні додатки. Помилка дозволяє стороннім клавіатур вмикати "повний доступ" без вашого дозволу.

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