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Apple отримала патент на складний пристрій

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Apple нарешті отримала патент на складний формат пристроїв - фото 1
Apple нарешті отримала патент на складний формат пристроїв

Минулого вівторка Управління з патентів і товарних знаків США зареєструвало патент Apple, що описує складний пристрій з гнучким екраном. Це дозволить американській компанії випускати гнучкі iPhone, iPad або інші гаджети.

Заявка на реєстрацію патенту від компанії Apple була подана ще у січні 2018 року, але тільки тепер він оформлений офіційно.

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У документі описується електронний пристрій зі складними дисплеєм і кришкою. Як видно на представленому зображенні, гаджет складається навпіл, як книжка. На жаль, в документі не вказуються ніякі технічні характеристики.

Apple отримала патент на складний пристрій - фото 330861

Відзначимо, що це далеко не перший патент Apple на гнучкий або складний пристрій. Раніше компанія вже зареєструвала кілька інших варіантів виконання подібної технології. На думку аналітиків, чекати на гнучкий iPhone або iPad слід не раніше 2020 або навіть 2021 року.

Apple отримала патент на складний пристрій - фото 330862

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Джерело: CNN
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