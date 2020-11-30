Apple оштрафували через те, що вона вводила покупців iPhone в оману

Починаючи з iPhone 7 компанія Apple робить смартфони водонепроникними, обіцяючи підвищену живучість своїх гаджетів при контакті з водою. Виявляється, що цим виробник вводить покупців в оману.

Принаймні, так вирішила антимонопольна служба Італії, яка оштрафувала американську корпорацію.

Це цікаво: Експерти DxOMark протестували камеру iPhone 12: яким є їхній вердикт

"IPhone 12 й iPhone 12 mini стійкі до дії крапель, води та пилу, а також протестовані в спеціально підтримуваних лабораторних умовах. Пристрої мають рейтинг IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення в воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин)", – з сайту Apple.

З року в рік Apple покращує захист своїх смартфонів як від падінь, так і від води. Наприклад, моделі 12 серії, згідно з офіційним сайтом компанії, здатні переживати 30-хвилинне перебування на глибині до 6 метрів. Антимонопольна служба Італії впевнена, що таким чином Apple вводить користувачів в оману, оскільки ніде не уточнює, що це стосується лише певних умов, зокрема лабораторних тестів зі статичною і чистою водою, а не "нормальних умов використання". Заява стосується iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro й iPhone 11 Pro Max.

Apple також звинувачують в тому, що гарантія виробника не покриває збиток, заподіяний рідинами. У звіті говориться, що така заява також вводить споживачів в оману. Крім того, відмова компанії надати гарантійне обслуговування, коли вищевказані моделі iPhone були пошкоджені рідинами, це "агресивна комерційна практика".

За підсумками усього вищесказаного на Apple Distribution International і Apple Italia наклали штрафи на загальну суму € 10 мільйонів. Компанія Apple поки ніяких коментарів не давала.

Читайте також: Несподіваний поворот: iPhone 12 mini – одна з найменш популярних моделей лінійки