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Верховна Рада 1 вересня

Apple оголосила дату презентації iPhone 11

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Дата презентації iPhone 11 - фото 1
Дата презентації iPhone 11 / apostrophe

Компанія Apple назвала дату презентації своєї нової лінійки iPhone. Гаджети будуть представлені 10 вересня цього року, поряд з іншими новинками. Запрошення на захід вже були розіслані журналістам.

Чутки і витоки припускають, що Apple представить три моделі iPhone в цьому році, щоб замінити iPhone XS, XS Max і XR. Пристрої, які прийдуть їм на зміну, отримають на задній панелі три камери, а фронтальний об'єктив може мати опцію сповільненої зйомки зі швидкістю 120 кадрів в секунду.

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Презентація нових iPhone відбудеться 10 вересня в театрі Стіва Джобса в Купертіно (Каліфорнія) о 21:00 за київським часом.

Нові iPhone представлять 10 вересня - фото 351160
Нові iPhone представлять 10 вересня

Також очікується, що гаджети матимуть назви iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max. Базуватися вони будуть на процесорі Apple A13. Сканер Face ID отримає більший кут огляду, а смартфони перейдуть на USB Type-C.

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Джерело: engadget
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