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Apple офіційно оголосила дату весняної презентації
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11 березня компанія Apple офіційно оголосила дату проведення весняної презентації. Як і очікувалося, захід проходитиме 25 березня в театрі Стіва Джобса в Купертіно, штат Каліфорнія.
"It's showtime" – на сайті компанії з'явився довгоочікуваний анонс події. Це перший захід Apple, який не присвячений виходу нового iPhone, що пройде в Apple Park.
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Більшість аналітиків очікують, що корпорація представить новий 10-дюймовий iPad, iPad mini 5, AirPods 2, iPod 7-го покоління, а також оновлене програмне забезпечення та медіа-сервіси. Протягом останніх кількох місяців Apple посилено доробляла медіа-платформу, створюючи свій оригінальний контент.
Що ж насправді покаже "яблучна" корпорація стане відомо 25 березня.
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