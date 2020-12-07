Apple назвала найпопулярніші безкоштовні та платні мобільні ігри 2020 року

Компанія Apple поділилася списком найзавантажуваніших ігор з App Store у 2020 році. У цей перелік увійшли як безкоштовні, так і платні ігри.

Так, у Apple назвали ігри, які стали найпопулярнішими в App Store у нинішньому році. І найбільше користувачі завантажували безкоштовну гру AMONG US! від американської компанії InnerSloth. Це соціальна розрахована на багато користувачів гра, де членам космічного екіпажу потрібно виявляти самозванців, щоб вижити.

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ТОП 10 безкоштовних ігор

Among Us Call of Duty: Mobile Roblox Subway Surfers Ink Inc. - Tattoo Drawing Magic Tiles 3: Piano Game Brain Test: Tricky Puzzles Brain Out Coin Master Cube Surfer

Найпопулярніша платна гра 2020 року – Minecraft від студії Mojang.

ТОП 10 платних ігор

Minectaft Plague Inc. Heads Up! Best Charades game Monopoly Bloons TD 6 Geometry Dash NBA 2K20 Games Grand Theft Auto: San Andreas The Game of Life True Skate.

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