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Apple назвала найпопулярніші безкоштовні та платні мобільні ігри 2020 року

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Apple назвала найпопулярніші безкоштовні та платні мобільні ігри 2020 року - фото 1

Компанія Apple поділилася списком найзавантажуваніших ігор з App Store у 2020 році. У цей перелік увійшли як безкоштовні, так і платні ігри.

Так, у Apple назвали ігри, які стали найпопулярнішими в App Store у нинішньому році. І найбільше користувачі завантажували безкоштовну гру AMONG US! від американської компанії InnerSloth. Це соціальна розрахована на багато користувачів гра, де членам космічного екіпажу потрібно виявляти самозванців, щоб вижити.

І ще: Apple назвала найпопулярніші ігри та додатки 2020 року

ТОП 10 безкоштовних ігор

  1. Among Us
  2. Call of Duty: Mobile
  3. Roblox
  4. Subway Surfers
  5. Ink Inc. - Tattoo Drawing
  6. Magic Tiles 3: Piano Game
  7. Brain Test: Tricky Puzzles
  8. Brain Out
  9. Coin Master
  10. Cube Surfer
Apple назвала найпопулярніші безкоштовні та платні мобільні ігри 2020 року - фото 438099

Найпопулярніша платна гра 2020 року – Minecraft від студії Mojang.

ТОП 10 платних ігор

  1. Minectaft
  2. Plague Inc.
  3. Heads Up! Best Charades game
  4. Monopoly
  5. Bloons TD 6
  6. Geometry Dash
  7. NBA 2K20 Games
  8. Grand Theft Auto: San Andreas
  9. The Game of Life
  10. True Skate.
Apple назвала найпопулярніші безкоштовні та платні мобільні ігри 2020 року - фото 438100

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Джерело: apps.apple
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