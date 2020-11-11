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Apple назвала додатки, доступні для нових Mac на фірмовому процесорі M1
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Компанія Apple представила перше покоління своїх фірмових чипів M1, архітектура яких відрізняється від процесорів Intel, які використовуються на комп'ютерах Apple останні 10 років. Тепер відомо, які додатки підтримуватимуть роботу з новим чипом.
Поява нового чипу M1 стала причиною того, що розробникам популярного софту для Mac доведеться адаптувати свою продукцію до нестандартного "заліза". Втім, на старті продажів без додатків власники новинок не залишаться.
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Так, фірмові програмні рішення компанії, включаючи Final Cut Pro і Logic Pro, GarageBand, iMovie, Safari, Notes і інші вже отримали підтримку платформи Apple Silicon.
Серед сторонніх додатків пріоритет віддали оптимізації Photoshop, DaVinci Resolve і Lightroom, а також Adobe Creative Cloud і Microsoft Office Suite.
Під час презентації сумісними з Apple M1 назвали додатки Hopscotch, Mmhmm, MacFamilyTree, OmniPlan і OmniGraffle, а також Microsoft Word, Excel і PowerPoint. Не забула Apple й про ігри, зробивши доступними: Baldur's Gate 3, Beyond a Steel Sky і Subnautica: below.
При цьому багато додатків, "заточених" під процесори Intel, працюватимуть і на оновлених комп'ютерах завдяки емулятору Rosetta 2, але при цьому можливі помилки та просідання продуктивності. Ще один варіант адаптації сторонніх програм на нові комп'ютери – портування відповідних версій з iPhone й iPad, оскільки у цих пристроях також використовуються процесори на базі архітектури ARM.
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