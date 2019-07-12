Apple MacBook Pro 13 2019 року практично не піддається ремонту

Фахівці iFixit вивчили ноутбук MacBook Pro 13 зразка 2019 року. Забігаючи наперед, скажемо, що ремонтопридатність комп'ютера оцінена всього у 2 бали з 10 можливих. Іншими словами, у разі виникнення багатьох поломок ноутбук краще викинути, ніж намагатися полагодити.

Отже, на стіл до фахівців потрапив комп'ютер з дисплеєм типу IPS розміром 13,3 дюйма та роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів, побудований на чотириядерному процесорі Intel Core i5, що працює на частоті 1,4-3,9 ГГц.

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Конфігурація системи включає 8 ГБ пам'яті LPDDR3-2133. Мікросхеми пам'яті розпаяні прямо на основній платі, як і мікросхеми твердотільного накопичувача з інтерфейсом PCIe. В оснащенні ноутбука можна виділити два порти Thunderbolt 3, які виведені на роз'єми USB-C.

До речі, монтаж мікросхем пам'яті і SSD на основній платі віднесений до мінусів конструкції, оскільки не залишає можливості модернізації й ускладнює ремонт. Інші мінуси включають застосування нестандартних гвинтів і щедре використання клею (зокрема, акумулятор приклеєний так, що практично не підлягає заміні).

Єдиним позитивним моментом iFixit називає можливість заміни тачпада. Втім, низька оцінка була передбачувана, оскільки попередники оновленого ноутбука MacBook Pro 13 теж не могли похвалитися високою ремонтопридатністю, а щільність компонування стає дедалі вищою.

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