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Apple MacBook Pro 13 2019 року практично не піддається ремонту

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MacBook Pro 2019 не піддається ремонту - фото 1
MacBook Pro 2019 не піддається ремонту

Фахівці iFixit вивчили ноутбук MacBook Pro 13 зразка 2019 року. Забігаючи наперед, скажемо, що ремонтопридатність комп'ютера оцінена всього у 2 бали з 10 можливих. Іншими словами, у разі виникнення багатьох поломок ноутбук краще викинути, ніж намагатися полагодити.

Отже, на стіл до фахівців потрапив комп'ютер з дисплеєм типу IPS розміром 13,3 дюйма та роздільною здатністю 2560 × 1600 пікселів, побудований на чотириядерному процесорі Intel Core i5, що працює на частоті 1,4-3,9 ГГц.

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Конфігурація системи включає 8 ГБ пам'яті LPDDR3-2133. Мікросхеми пам'яті розпаяні прямо на основній платі, як і мікросхеми твердотільного накопичувача з інтерфейсом PCIe. В оснащенні ноутбука можна виділити два порти Thunderbolt 3, які виведені на роз'єми USB-C.

Apple MacBook Pro 13 2019 року практично не піддається ремонту - фото 340491

До речі, монтаж мікросхем пам'яті і SSD на основній платі віднесений до мінусів конструкції, оскільки не залишає можливості модернізації й ускладнює ремонт. Інші мінуси включають застосування нестандартних гвинтів і щедре використання клею (зокрема, акумулятор приклеєний так, що практично не підлягає заміні).

Apple MacBook Pro 13 2019 року практично не піддається ремонту - фото 340492

Єдиним позитивним моментом iFixit називає можливість заміни тачпада. Втім, низька оцінка була передбачувана, оскільки попередники оновленого ноутбука MacBook Pro 13 теж не могли похвалитися високою ремонтопридатністю, а щільність компонування стає дедалі вищою.

Apple MacBook Pro 13 2019 року практично не піддається ремонту - фото 340490

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Джерело: iFixit
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