Apple готує нову лінійку AirPods

Компанія Apple оновить лінійку навушників AirPods на 2021 рік. Корпорація створює недорогі AirPods і повністю нові AirPods Pro.

Apple готує оновлення для простих AirPods. Зовні вони будуть схожі на нинішню Pro-версію: з такою ж короткою ніжкою і змінними амбушурами. Однак третє покоління бездротових навушників має отримати більший час автономної роботи. Але активне шумозаглушення буде доступне тільки у дорожчій версії пристрою.

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Крім того, нові AirPods Pro повинні стати компактнішими. Ймовірно, навушники позбудуться ніжки, а сам корпус отримає округлішу форму.

Інсайдери додали, що Apple все ж налагодила випуск накладних навушників AirPods Studio, випуск яких відкладався ще з 2018 року. Презентація AirPods Studio очікується на заході в листопаді, разом з першим ноутбуком компанії на ARM-процесорі.

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