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Apple дозволить повністю відключити відстеження місця розташування в iPhone 11

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Apple дозволить повністю відключити відстеження місця розташування в iPhone 11 - фото 1

Бета-версія для iOS 13.3.1 дозволяє відключити в iPhone 11 чіп U1, який дозволяє відстежувати місце розташування користувача навіть при вимкнених службах геолокації.

Apple тестує мануальне відключення чіпа U1, який дозволяє відстежувати місце розташування користувача навіть при вимкнених службах геолокації. Ця опція присутня в бета-версії для iOS 13.3.1. Нову функцію виявив журналіст Брендон Бутч.

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Він також вказав на те, що політика безпеки Apple передбачає можливість відключити відстеження геолокації повністю при переході в Налаштування> Конфіденційність> Служби визначення місцезнаходження.

Чіп U1 підтримує широкосмуговий зв'язок, який дозволяє визначати місце розташування пристрою з точністю 5-10 сантиметрів.

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Джерело: mashable
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