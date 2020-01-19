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Doublicat: як працює крутий додаток, створений українцями
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Українські розробники не перестають тішити новинками. Зокрема, студія Neocortext представила мобільний додаток Doublicat: Face Swap AI-tool для платформ Android та iOS, який дозволять робити круті гіфки. Дізнайтесь, як завантажити програму та як вона працює.
Отже, Doublicat: Face Swap AI-tool – мобільний додаток, який використовує технологію діпфейку для того, аби замінити обличчя на зображенні на лице користувача.
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Додаток Doublicat – доступний на Android та iOS, досить простий у використанні: зробіть селфі і виберіть GIF, щоб замінити вихідне обличчя на власне, – йдеться у повідомленні.
Працює додаток завдяки нейромережі RefaceAI, яка дозволяє замінити обличчя в анімації на ваше. Таким чином ви можете ділитися з друзями кумедними GIF.
Зауважимо, що раніше технологію використовували у програмі Reflect Faceswap, яку створив цей же розробник.
Генеральний директор Neocortext зазначив, що додаток працює не так, як аналогічні рішення. Він не будує 3D-модель обличчя користувача, адже така технологія працює в обмежених випадках, а також потребує наявності попередньо обробленого контенту.
Приклад роботи додатка Doublicat:
Цікаво, що студія розробки додатків Neocortext заснована у 2015 році Кайлом Сігідом, Денисом Дмитренком, Романом Могильним і Ярославом Бойком. У 2018 році вона стала однією з номінантів премії Golden Kitty Awards у категорії AI & Machine Learning.
Сам же додаток Doublicat: Face Swap AI-tool в Google Play завантажили понад 100 тисяч разів. Відзначимо, що він абсолютно безкоштовний.
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