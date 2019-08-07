Apple Card: компанія почала випускати карти

Компанія Apple у вівторок, 6 серпня, почала випускати віртуальні кредитні карти Apple Card, розроблені разом з банком Goldman Sachs. Запрошення отримати карту прийшло обмеженій кількості власників iPhone, які проявили інтерес до нового продукту компанії.

Крім віртуальної, можна отримати і титанову карту. На ній не буде видно номер карти. Він буде зберігатися на захищеному чипі всередині iPhone, який генерує віртуальні номери для онлайн-покупок або покупок через смартфон, для яких потрібно номер.

І ще: Стало відомо, коли відбудеться реліз iPhone XI

Apple Card

В Apple підкреслюють, що інформація про покупки користувачів зберігається на їхніх смартфонах. Компанія її бачити не зможе. Банку Goldman Sachs не буде дозволено використовувати ці дані в маркетингових цілях, навіть для продажу інших своїх продуктів.

За інформацією Apple, з власників Apple Card ніколи не будуть стягувати ніякі комісії. Вони будуть отримувати кешбек в розмірі 1% за покупки через фізичну кредитну карту Apple Card, 2% – через Apple Pay і 3% – за покупки продуктів або послуг Apple.

Власники смартфонів iPhone зможуть отримати карту через додаток Wallet. Він буде підтримувати ці карти після встановлення останнього оновлення – iOS 12.4.

Читайте також: Windows 10 отримає одну з ключових фішок macOS