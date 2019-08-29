Apple більше не підслуховуватиме вас за допомогою Siri

Після серії звинувачень у прослуховуванні користувачів голосовим асистентом Siri, Apple відразу ж призупинила програму перевірки якості сервісу. Тепер же компанія переглянула й опублікувала на своєму сайті нову політику конфіденційності.

Apple підкреслює, що не зберігатиме аудіозаписи взаємодії користувачів з Siri за замовчуванням. Тепер кожен власник смартфона або планшета компанії з підтримкою сервісу повинен дати дозвіл особисто.

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Найближчим часом ми плануємо випустити програмні оновлення для наших пристроїв, у яких Siri отримає кілька кардинальних змін, – зазначили у компанії.

Ми не будемо зберігати аудіозаписи взаємодій з Siri за замовчуванням.

Ми будемо продовжувати використовувати створені комп'ютером стенограми для навчання та поліпшення роботи Siri.

Користувачі зможуть вирішити, чи допомагати Siri вдосконалюватися, вивчаючи звукові зразки запитів.

Доступ до аудіозапитів, які взяли участь у програмі підвищення якості, зможуть отримувати винятково співробітники Apple.

Наша команда працюватиме над видаленням будь-якого запису, який вважається ненавмисним тригером Siri.

Тепер ви можете керувати роботою SIri ще точніше

Тепер у компанію надходитимуть лише голосові команди від користувачів, які висловили бажання брати участь у програмі поліпшення якості Siri. Відповідний пункт меню з'явиться в налаштуваннях систем iOS і macOS.

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