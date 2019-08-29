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Верховна Рада 1 вересня

Apple більше не підслуховуватиме вас за допомогою Siri

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Apple турбується про вашу особисту безпеку - фото 1
Apple турбується про вашу особисту безпеку

Після серії звинувачень у прослуховуванні користувачів голосовим асистентом Siri, Apple відразу ж призупинила програму перевірки якості сервісу. Тепер же компанія переглянула й опублікувала на своєму сайті нову політику конфіденційності.

Apple підкреслює, що не зберігатиме аудіозаписи взаємодії користувачів з Siri за замовчуванням. Тепер кожен власник смартфона або планшета компанії з підтримкою сервісу повинен дати дозвіл особисто.

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Найближчим часом ми плануємо випустити програмні оновлення для наших пристроїв, у яких Siri отримає кілька кардинальних змін, – зазначили у компанії.

  • Ми не будемо зберігати аудіозаписи взаємодій з Siri за замовчуванням.
  • Ми будемо продовжувати використовувати створені комп'ютером стенограми для навчання та поліпшення роботи Siri.
  • Користувачі зможуть вирішити, чи допомагати Siri вдосконалюватися, вивчаючи звукові зразки запитів.
  • Доступ до аудіозапитів, які взяли участь у програмі підвищення якості, зможуть отримувати винятково співробітники Apple.
  • Наша команда працюватиме над видаленням будь-якого запису, який вважається ненавмисним тригером Siri.
Тепер ви можете керувати роботою SIri ще точніше - фото 350990
Тепер ви можете керувати роботою SIri ще точніше

Тепер у компанію надходитимуть лише голосові команди від користувачів, які висловили бажання брати участь у програмі поліпшення якості Siri. Відповідний пункт меню з'явиться в налаштуваннях систем iOS і macOS.

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Джерело: Apple
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