Apple відмовилася від перспективної технології зв'язку

Багато розробок Apple викликають ажіотаж у користувачів – навіть якщо вони не були анонсовані. У мережі з'явилася перша інформація про оригінальну технологію, за допомогою якої власники iPhone змогли б спілкуватися навіть за відсутності стільникового зв'язку і Wi-Fi. Але щось пішло не так.

За даними видання The Information, Apple планувала використовувати радіозв'язок як альтернативу стільниковим мережам в умовах відсутності сигналу мобільної мережі – наприклад, в походах або на гірськолижних курортах. Проєкт був технологію відправлення текстових повідомлень по радіоканалу на частоті 900 МГц, що використовується звичайними раціями.

І ще: З'явилося перше фото iPhone 11 зсередини

Про свою ініціативу компанія раніше не повідомляла, як і про причини припинення розробки. Однією з причин відмови від оригінальної технології джерело називає відхід з корпорації "батька проекту OGRS" Рубена Кабальєро, який покинув Apple навесні поточного року.

Наразі проєкт призупинили

Аналітики також вважають, що припинення розробки було пов'язане з напруженими відносинами між Apple і Qualcomm. Проте мережеві джерела вказують на можливість продовження проєкту після покупки корпорацією модемного бізнесу Intel. Не виключено, що така функція з'явиться в майбутніх поколіннях iPhone.

Читайте також: На iPhone з'явився неофіційний нічний режим зйомки