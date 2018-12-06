Apple AirPods отримають дуже корисні зміни

Компанія Apple отримала новий патент, який описує майбутні можливості бездротових навушників AirPods.

Нові AirPods отримають біометричні датчики, які будуть визначати розміщення пристрою: у правому або лівому вусі, і відповідно підбудують звучання.

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Відповідно, навушники отримають симетричний дизайн. Це буде зручно, не тільки з точки зору універсальності правого/лівого навушника, але і у випадку втрати одного з них: замінити його на новий виявиться простіше.

Також майбутні AirPods зможуть відстежувати пульс і температуру користувача, а також інші медичні показники. Як очікується, такі можливості у навушників Apple з'являться в 2020 році. В 2019-у ж буде менш значне оновлення: AirPods навушники отримають функцію шумозаглушення і захист від води.

AirPods отримають дуже корисні зміни

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