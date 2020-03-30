Апельсини виявилися корисними у боротьбі із зайвою вагою

Апельсини і мандарини допомагають зберегти струнку фігуру. До таких висновків прийшли канадські вчені.

Вся справа в нобілетині – молекулі, яка надає цілющий вплив на метаболізм і якої так багаті є в цитрусових.

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Фахівці провели досліди з участю лабораторних мишей. Тварин поділили на дві групи і годували їх однаковим кормом. Щоправда, першій групі на відміну від другої давали нобілетин. Результат показав, що миші з першої групи ваги не набрали, а навпаки, стали стрункими. Крім того, у них знизився рівень жирів у крові.

На підставі цих даних фахівці прийшли до висновку, що регулярне вживання апельсинів і мандаринів допомагає скинути зайву вагу. Плюс до всього апельсини швидко видаляють відчуття голоду, зміцнюють імунну систему і сприяють очищенню організму.

Цитрусові

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