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Антисептик чи мило: що краще вбиває бактерії

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Найбільш ефективними і безпечними помічниками залишаються вода з милом - фото 1
Найбільш ефективними і безпечними помічниками залишаються вода з милом / Martha Stewart

Про користь мила у нашому житті можна говорити нескінченно довго. Який саме засіб краще знищує бактерії?

Знищувачі бактерій – це про антисептичні гелі, спреї і вологі серветки. Такі засоби з настанням сезону пікніків і подорожей знову актуальні. Експерти провели експеримент, щоб перевірити ефект таких засобів гігієни.

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За допомогою сім'ї добровольців фахівці протестували в парку антибактеріальні серветки, спрей і гель. Як показали змиви, проведені мікробіологом, останній засіб виявився найдієвішим. Але постійно мити руки антисептиками не варто, попереджають лікарі.

"Антисептики, крім спирту, містять ще й парабени, найчастіше триклозан. Ці речовини проникають через шкіру, і потрапляючи в кров, завдають токсичної дії", – говорять лікарі. Тому найбільш ефективними і безпечними помічниками залишаються вода з милом. І не має значення – твердим або рідким.

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Джерело: sweetolivesoapworks
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