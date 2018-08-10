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Тарас Тополя похвалився спільним фото з українською легендою 90-х

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Тарас Тополя у студії Радіо МАКСИМУМ - фото 1
Тарас Тополя у студії Радіо МАКСИМУМ / maximum.fm

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя оприлюднив нове фото зі своїм тезкою, який був шалено популярним у 90-х. Цей український артист раніше збирав повні зали, він продовжує творити і досі – однак колишньої слави вже не має.

"Концентрація Тарасів", – написав лідер Антитіл та опублікував спільне фото з легендарним Тарасом Петриненком. Це – відомий український музикант, автор і виконавець легендарної пісні "Україна", яка фактично стала неофіційним гімном нашої держави.

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"Обійняв легенду. Не втримався, наговорив купу компліментів, зрештою маю право", – наголосив Тарас Тополя, який отримав ексклюзивний CD від автора. Лайк двом зіркам!

Пропонуємо вам пригадати найвідоміші хіти Петриненка! Слухайте та ностальгуйте ;)

Пісня про пісню

Україна

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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