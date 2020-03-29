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Як виглядають збори медиків, які борються з коронавірусом (відео)
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Коронавірус змусив весь світ серйозніше ставитись до свого здоров'я, а також показав, що медики – справжні супергерої. Навіть перевдягання у спецодяг для захисту від COVID-19 є не такою легкою справою.
На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився відео, на якому медик готується до робочої зміни. За короткий час дописи побачили понад 100 тисяч осіб, а ще більше як 3 тисячі залишили коментарі.
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"Це дає вам уявлення про те, як багато шарів захисту лікарі повинні одягати, щоб захиститись від коронавірусу", – зазначив автор. І справді, кілька пар рукавиць, кілька масок, спецкостюм, окуляри – все це, хоч і створює дискомфорт, але потрібно, щоб медики могли ефективно боротись з коронавірусом і не хворіти.
Чимало людей у коментарях зізнались, що в їхніх країнах працівники медслужб мають лише рукавиці та маски, але все одно займаються порятунком життів.
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