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Карантин Коронавірус

Як виглядають збори медиків, які борються з коронавірусом (відео)

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Як медики захищаються від коронавірусу - фото 1
Як медики захищаються від коронавірусу

Коронавірус змусив весь світ серйозніше ставитись до свого здоров'я, а також показав, що медики – справжні супергерої. Навіть перевдягання у спецодяг для захисту від COVID-19 є не такою легкою справою.

На платформі Reddit користувач з ніком memezzer поділився відео, на якому медик готується до робочої зміни. За короткий час дописи побачили понад 100 тисяч осіб, а ще більше як 3 тисячі залишили коментарі.

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"Це дає вам уявлення про те, як багато шарів захисту лікарі повинні одягати, щоб захиститись від коронавірусу", – зазначив автор. І справді, кілька пар рукавиць, кілька масок, спецкостюм, окуляри – все це, хоч і створює дискомфорт, але потрібно, щоб медики могли ефективно боротись з коронавірусом і не хворіти.

Чимало людей у коментарях зізнались, що в їхніх країнах працівники медслужб мають лише рукавиці та маски, але все одно займаються порятунком життів.

This gives you an idea how many layers of protection doctors must protect themselves everyday from the corona virus. from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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