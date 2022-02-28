Anonymous: третього березня ми спустошимо рахунки росіян на користь ЗСУ – нове відео

Хакери Anonymous записали нове звернення до росіян. У ньому йдеться про дуже жорсткі наслідки, що чекають на громадян РФ, після вторгнення Путіна в Україну.

Зокрема, вони повідомили, що через війну Росії з Україною третього березня вони спустошать рахунки росіян і перекажуть їхні гроші ЗСУ.

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У ролику йдеться, що росіянам дають 3 дні, а саме до 3 березня, щоб вони зняли гроші зі всіх своїх карткових рахунків. Anonymous планує зламати банківські системи РФ. У Хакерському угрупованні зазначили, що продовжують стежити за тим, як РФ веде війну проти України.

На жаль, пізніше стало відомо, що це відео виявилося фейком. Але нехай цей фейк стане одним з інструментів деморалізації "руського міра"!

Ви не хочете міняти владу. Ви не виходите на мітинги і не захищаєте свої права. Виходить, ви разом з кривавою владою Путіна, – заявили в Anonymous

Дивіться повне послання від хакерів:

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