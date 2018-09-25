Аніта Луценко зробила відверте зізнання і шокувала знімками із зайвою вагою

Відома фітнес-тренерка та учасниця шоу Танці з зірками 2018 Аніта Луценко відверто розповіла, як набрала 80 кілограмів, і навіть показала фото, як вона виглядала із зайвою вагою.

Здавалося б, така проблема, як зайва вага, точно невідома Аніті Луценко. Однак завжди підтягнута, струнка і спортивна красуня теж знає, як це – поправитися до невпізнання. Під час вагітності Аніта важила 80 кілограмів і навіть після пологів її вага була значно вищою за норму. У своєму блозі Аніта вперше показала кадри, на яких вона НЕ у формі.

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"Я була вагітна і в цей період набрала незаплановані кг. Я стала близька до 80 кг! І мене це не лякало. Ну схудну, думала я, дізнаюся на своїй шкурі, як швиденько схуднути, але "дулю"! Вага стояла і я реально запанікувала!" – зізналася Аніта.

Аніта Луценко народила дитину

Вага Аніти під час вагітності значно зросла

"У цей період було все: задишка, ноги терлися одна об одну, печія, плоскостопість і ще всякі неприємні моменти! Після пологів (ще й кесаревого) я не могла зробити 10 випадів поспіль і стало зрозуміло, що з 55 кг робити вправи – це не те ж саме, що з 72 кг (з пологами пішло 8 кг). Я почала захоплюватися своїми підопічними!" – розповіла спортсменка.

Аніта Луценко суттєво поправилася під час вагітності

І після пологів Аніта мала зайву вагу

"І так! Тепер я розумію, як це – худнути! Пам'ятаю, мене страшенно дратувало, коли я робила все правильно (їжа, біг, тренування), але при цьому вага тупо стояла, і якби я не знала, що потрібно просто продовжувати і не була тренером, я б, напевно, опустила руки! Знаю, у вас теж таке буває! Не здавайтесь! Все змінюється! Тепер тільки цифри: я була до пологів 56 кг + 23 кг за вагітність = 79-80 кг! За пологи пішло 8 кг і схудла я до 52 (це -19 кг з моменту, як народилася Мія)", – підсумувала Аніта.

Аніта Луценко повернулася у форму завдяки тренуванням та харчуванню

Тепер Аніта в чудовій формі

Аніта Луценко продовжує вражати ідеальною фігурою

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