Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

Англійська мова може стати популярнішою в Україні

Україна з кожним днем усе далі віддаляється від Росії. Один із жестів, який робить це, можливість надати англійській статус мови ділового спілкування у нашій країні.

Про це розповів у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що відповідне питання уже обговорили під час урядової наради.

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На цьому етапі відомо про те, що Кабінеті Міністрів працюють над відповідною законодавчою ініціативою. Сам же Денис Шмигаль підкреслює, що англійську використовують як можу ділового спілкування в усьому цивілізованому світі.

Тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України, – додав він.

Прем'єр-міністр уже передав профільним міністерствам завдання. Їм належить опрацювати пропозиції, а також зайнятись оформленням відповідної документації.

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