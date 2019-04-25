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Ангел Victoria's Secret з'явилась у піджаку на голе тіло (фото)

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Жизель Олівейра у звабливому образі - фото 1
Жизель Олівейра у звабливому образі / instagram.com/giizeleoliveira

Популярна модель Жизель Олівейра продовжує зачаровувати фанатів своєю вродою. Цього разу дівчина показала, як носити піджак на голе тіло. Тут спекотно!

25-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця шанувальників не лише з подіумів, а й зі свого профілю в соцмережі Instagram. Там за розкішною дівчиною, яка обожнює пляжі та сонце, стежать понад мільйон користувачів.

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І це не дивно, адже модель майже щодня тішить свіжими фотографіями без фотошопу. Нещодавно Жизель вирішила обіграти новий тренд - піджак на голе тіло, щоправда, перетворила його у топ. Ідеальний образ ідеальної красуні. Не дарма вона співпрацює з такими відомими брендами, як Just Cavalli, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana.

instagram.com/giizeleoliveira - фото 323871
instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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