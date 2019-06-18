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Ангел Victoria's Secret знехтувала білизною у звабливій сукні (фото)

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Роузі Хантінгтон-Вайтлі показала звабливі фото - фото 1
Роузі Хантінгтон-Вайтлі показала звабливі фото / instagram.com/rosiehw

Відома модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі похизувалась спокусливими формами у відвертому вбранні, вирішивши не вдягати спідню білизну. Ця красуня завжди готова до літа!

32-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі зачаровує своєю вродою не лише з модних подіумів та реклам брендів, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за коханою Джейсоном Стетхемом стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже білявка частенько ділиться кадрами зі свого життя: від зйомок до звичайних буднів.

І ще: Інтернет-зірка похизувалась формами у ліжку (фото)

Нещодавно Роузі нагадала, що жінка може виглядати спокусливо і без тонни макіяжу та ідеальної укладки, а й навіть у простій сукні-сорочці з глибоким вирізом. Такий образ лише підкреслив тендітність моделі, а також її звабливі форми.

instagram.com/rosiehw - фото 335034
instagram.com/rosiehw
instagram.com/rosiehw - фото 335035
instagram.com/rosiehw

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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