Ангел Victoria's Secret зачарувала селфі у бікіні

Популярна модель та ангел Victoria's Secret Лейс Рібейро потішила прихильників спокусливим фото у купальнику, похизувавшись стрункою фігурою. Раптове літо посеред зими!

28-річна бразильська топ-модель Лейс Рібейро підкорює шанувальників не лише з модних подіумів та реклами світових брендів, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з ефектною посмішкою стежать понад млн користувачів. І це не дивно, адже дівчина майже щодня ділиться частинкою свого життя.

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Нещодавно красуня вирішила потішити прихильників сонячним і теплим фото з Мексики, на якому позує у купальнику. Як відзначили фани, Лейс підтримує себе у формі весь рік і виглядає справді спокусливо.

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