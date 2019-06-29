Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику

  • 15
Тейлор Хілл роздяглась в Instagram - фото 1
Тейлор Хілл роздяглась в Instagram / instagram.com/taylor_hill

Популярна модель Тейлор Хілл викликала справжній фурор недавніми фото на побережжі. Ця крихітка завжди готова до пляжного сезону, а також не виглядає штучно!

25-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл опинилась у центрі уваги через гарячі фото у бікіні з нової колекції VS. За короткий час дівчина зібрала майже 700 тисяч лайків та більш як 2 тисячі коментарів з компліментами. Доволі скромна Тейлор, яка не соромиться демонструвати свою природну вроду, справді здивувала своїх підписників в Instagram, кількість яких перетнула позначку у 12,9 млн.

І ще: Школярка: Брітні Спірс знову здивувала фанатів

Річ не лише й тому, що дівчина виглядає чудово у купальниках, а й в тому, що її вигляд є здоровим. Чимало користувачів наголосили, що Хілл не викликає бажання її нагодувати та дати відпочити від постійних тренувань. І справді, Тейлор працює над своєю формою, але не перегинає палку, чим надихає звичайних жінок по всьому світу.

Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику - фото 337168

Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику - фото 337169

Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику - фото 337170

Джерело всіх фото: instagram.com/taylor_hill

Читайте також: Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 645
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • 25 червня, 16:23
  • 1643
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1569081
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз