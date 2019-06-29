Ангел Victoria's Secret вразила фото у купальнику

Популярна модель Тейлор Хілл викликала справжній фурор недавніми фото на побережжі. Ця крихітка завжди готова до пляжного сезону, а також не виглядає штучно!

25-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Тейлор Хілл опинилась у центрі уваги через гарячі фото у бікіні з нової колекції VS. За короткий час дівчина зібрала майже 700 тисяч лайків та більш як 2 тисячі коментарів з компліментами. Доволі скромна Тейлор, яка не соромиться демонструвати свою природну вроду, справді здивувала своїх підписників в Instagram, кількість яких перетнула позначку у 12,9 млн.

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Річ не лише й тому, що дівчина виглядає чудово у купальниках, а й в тому, що її вигляд є здоровим. Чимало користувачів наголосили, що Хілл не викликає бажання її нагодувати та дати відпочити від постійних тренувань. І справді, Тейлор працює над своєю формою, але не перегинає палку, чим надихає звичайних жінок по всьому світу.

Джерело всіх фото: instagram.com/taylor_hill

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