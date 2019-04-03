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Ангел Victoria's Secret у бікіні підкорила фанатів: гаряче фото
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Відома модель Victoria's Secret Даутцен Крус потішила прихильників спекотним фото у купальнику. Дівчина натякає, що до літа залишилось зовсім мало часу!
34-річна нідерландська супермодель Даутцен Крус підкорює серця шанувальників не лише на подіумах та з фотосесій для відомих брендів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 6 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться всім, що з нею трапляється.
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Нещодавно Даутцен вирішила розбавити свою скуту стрічку спекотним знімком у купальнику в горох. Ідеальна фізична форма та засмага перетворили дівчину на сучасну грецьку богиню, як відзначили коментатори. А ви вже готові до літа?
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