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Ангел Victoria's Secret топлес показала свою природну вроду (18+)

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Кендіс Свейнпол топлес - фото 1
Кендіс Свейнпол топлес / instagram.com/angelcandices

Відома модель Кендіс Свейнпол потішила фанатів спекотним фото з мінімальною кількістю вбрання. Ця дівчина завжди готова до літа та до пляжу!

30-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол зачаровує своєю усмішкою не лише з журналів та подіуму Victoria's Secret, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram, де у неї більш як 13 млн фанатів. Там красуня майже щодня ділиться свіжими фото зі свого життя, показуючи, що можна бути красивою і без тонни косметики та фотошопу.

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Недавній знімок Кендіс й зовсім викликав шквал компліментів від прихильників, адже на світлині дівчин позує топлес, прикриваючись руками. До того ж, вона зовсім без макіяжу та укладки. Вродлива Свейнпол точно не залишає байдужою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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