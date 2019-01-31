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Ангел Victoria's Secret розбурхала оголеним фото (18+)

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Ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпул оголилась - фото 1
Ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпул оголилась

Відома модель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпул тішить фанатів не лише з подіумів, а й в соцмережах. Цього разу красуня похизувалась формами без одягу.

30-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпул не тільки активно працює над своєю кар'єрою, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там білявка ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Минулоріч Кендіс стала матусею, але доволі швидко повернулась у форму і за останній час її можна було побачити у багатьох рекламах білизни та купальників.

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Однак нещодавно модель вирішила поділитись відвертим знімком без одягу. Чорно-білий кадр отримав символічний підпис: "Я було спокійною, але не сліпою". Прихильники пов'язали таку чесність з тим, що нещодавно Свейнпул вирішила розійтись зі своїм коханим, від якого у неї маленький син.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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