Ангел Victoria's Secret показала ідеальну фігуру на пляжі

Популярна модель Жасмін Тукс потішила фанатів яскравими фото у бікіні. Зваблива красуня з ангельською вродою справді має ідеальне тіло.

28-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 3 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина з ефектною усмішкою та не менш ефектною фігурою майже щодня ділиться свіжими кадрами зі зйомок, заходів та звичайного життя. До того ж, Жасмін не у захваті від фотошопу, тому демонструє свою реальну вроду.

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Нещодавно красуня похизувалась формами на побережжі у новій рекламній фотосесії для VS. А 144 тисячі вподобань та чимало коментарів з компліментів кажуть все за себе. Розкішна амазонка Жасмін вміє підкорювати серця.

Джерело фото: instagram.com/jastookes

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